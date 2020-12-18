Подумать только, самому дорогому телескопу в мире "Хабблу" исполнилось ровно 30 лет. Изначально рассчитанный на ресурс в 10 лет, он уже успешно работает в три раза дольше и продолжает делать поразительные открытия о Вселенной.

Более того, "Хаббл" продолжает оставаться одним из самых полезных инструментов на орбите Земли – он не просто сверхдорогой научный прибор, но еще произведение инженерного искусства.

Чтобы отпраздновать эту годовщину, NASA опубликовало видеогалерею из самых впечатляющих снимков телескопа "Хаббла", запечатленных за все время своего существования.

Это коллекция из 109 известных астрономических тел, которые могут быть замечены астрономами-любителями в небольшие телескопы, составленная Патриком Муром и опубликованная журналом Sky & Telescope в декабре 1995 года.

NASA в 2016 году продлила срок работы "Хаббла" еще на пять лет, однако это не окончательное решение.

Самый выдающийся снимок "Хаббла" - Столпы творения

"Точной даты ухода на пенсию у "Хаббла" нет. Он будет работать до тех пор, пока его компоненты будут исправно служить во благо человечества", - говорится на сайте Европейского космического агентства.

Учитывая открытия, которые он все еще совершает, NASA надеется, что это продлится еще 30 лет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Хаббл" сделал невероятное фото слияния двух галактик. В то же время "Хаббл" показал будущее Млечного Пути.