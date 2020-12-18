Голливудский актер Том Круз, который снимается в седьмой части "Миссии невыполнимой", тайно встречается со своей партнершей по фильму, актрисой Хейли Этвелл. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Об этом ходили слухи, а недавно кинозвезд сфотографировали держащимися за руки на недавнем модном показе в Лондоне. Вероятно, скоро Том Круз и Хейли Этвелл объявят о своих отношениях. Актеры сблизились во время съемок фильма в Риме и Лондоне.

Тому Крузу - 58 лет, его избранница моложе его на 20 лет. Хейли раньше снималась в "Капитане Америка" и "Кристофере Робине".

Издание напоминает, что у Тома Круза не было постоянной девушки с момента его разрыва с Кэти Холмс. В прошлом актер состоял в браке с другой голливудской звездой Николь Нидман и испанской актрисой Пенелопой Крус.

Впрочем, "роман" Круза и Этвелл может оказаться всего лишь рекламным трюком, чтобы подогреть общественный интерес к его нового фильму. В последнее время на съемочной площадке "Миссия невыполнима" происходит слишком много событий, попадающих в светскую хронику.

Как сообщали "Подробности", недавно Том Круз наорал на членов съемочной группы, якобы несоблюдающих социальную дистанцию. Аудиозапись с бранью актера услужливо "слили" в сеть.

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" проходят в Европе. Их уже дважды останавливали из-за пандемии: в феврале, когда в Италии запретили массовые собрания, и в октябре, когда заболели 12 членов съемочной группы.

Около двух недель назад навались съемки в Великобритании. В мировой прокат Миссия невыполнима 7" должна выйти 19 ноября 2021 года.

Напомним, что Киев также мог стать местом съемок для новой "Миссии". Подбирая ландшафты и антураж, в конце сентября 2019 года Том Круз приезжал в столицу Украины и осматривал станции метро и торговые центры.