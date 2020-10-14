Показ фільму запланований на листопад наступного року

У Римі знімають кінострічку "Місія неможлива-7" із Томом Крузом у головній ролі. На майданчику актор працює разом із британською колегою Гейлі Атвел.

Знімальна група і далі працює попри пандемію, проте з певними карантинними обмеженнями - поза кадром Круза помітили в масці. Показ фільму запланований на листопад наступного року. 2022 має вийти восьма частина.