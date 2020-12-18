Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о повышении оплаты труда и введении льгот для украинских медиков, не имеющих высшего медицинского образования и трудятся в системе здравоохранения.

Принятый документ предусматривает расширенный круг субъектов, которые получат социальные гарантии, установленные для медицинских и фармацевтических работников.

Работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники. Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительном отпуске, страховании от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплатах к зарплатам. Мы предлагаем законом закрепить такие гарантии. Уверена, парламент поддержит это предложение и поставит точку в этом вопросе.

Отмечается, что биологи, вирусологи и биохимики, которые трудятся в системе тестирования граждан на коронавирусную инфекцию получат дополнительные выплаты и социальные гарантии:

Право на надлежащие условия труда;

Регулярное повышение квалификации;

Бесплатное пользование информацией;

Необходимой для осуществления профессиональной деятельности;

Сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;

Бесплатное получение в собственность земельного участка.

Читайте также, медработники образовательных учреждений получат надбавку к зарплате. Соответствующий проект документа направлен на согласование профсоюзов.

Кроме того, в разных городах Украины медики вышли на протесты с требованием повысить заработную плату. Безденежье приводит к тому, что врачи массово выезжают за границу, а в отечественных медучреждениях.