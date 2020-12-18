Ранняя пенсия и страхование: Парламент поддержал законопроект о медиках [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о повышении оплаты труда и введении льгот для украинских медиков, не имеющих высшего медицинского образования и трудятся в системе здравоохранения.
Принятый документ предусматривает расширенный круг субъектов, которые получат социальные гарантии, установленные для медицинских и фармацевтических работников.
Работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники. Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительном отпуске, страховании от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплатах к зарплатам. Мы предлагаем законом закрепить такие гарантии. Уверена, парламент поддержит это предложение и поставит точку в этом вопросе.
Отмечается, что биологи, вирусологи и биохимики, которые трудятся в системе тестирования граждан на коронавирусную инфекцию получат дополнительные выплаты и социальные гарантии:
- Право на надлежащие условия труда;
- Регулярное повышение квалификации;
- Бесплатное пользование информацией;
- Необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
- Сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;
- Бесплатное получение в собственность земельного участка.
Читайте также, медработники образовательных учреждений получат надбавку к зарплате. Соответствующий проект документа направлен на согласование профсоюзов.
Кроме того, в разных городах Украины медики вышли на протесты с требованием повысить заработную плату. Безденежье приводит к тому, что врачи массово выезжают за границу, а в отечественных медучреждениях.
по теме
Пропонується виплатити одноразово 8 тисяч гривень тим підприємцям, які втратили прибуток через запроваджені в країні карантинних обмежень
С каждым днем заболевших коронавирусом становится все больше и больше
Решение было принято комитетом парламента по правам человека
Зараз у регіоні киснем забезпечені 65 відсотків лікарняних ліжок. Втім, за підтримки меценатів є надія вже до кінця року довести цей показник до ста відсотків
Кабинет министров Украины ратифицировал обновленные критерии работы бригад скорой помощи