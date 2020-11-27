Кабинет министров Украины планирует установить медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности надбавку в размере 20% от зарплаты.

Соответствующий проект документа направлен на согласование профсоюзов, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту постановления, доплата устанавливается с 1 декабря 2020 года и до отмены карантина, установленного Кабмином в связи с пандемией COVID-19.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, медицинская сестра (6-9 тарифный разряд) имеет должностной оклад от 3226 гривен до 3849 гривен в месяц. В то же время врач в учреждении образования, в зависимости от тарифного разряда, имеет должностной оклад от 4050 гривен до 5051 гривен.

"Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учреждениях образования приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учреждения образования теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что зарплаты медиков в 2021 году должны стартовать от 22 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что Кабмин отказался повышать минимальные зарплаты учителям.