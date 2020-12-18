В пятницу, 18 декабря, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал проблемы с зарплатами медиков.

"Давайте вспомним начало эпидемии, когда парламент принял хорошее решение, когда выделил 64 млрд на борьбу с эпидемией. И когда нам объясняли, для чего эти деньги, нам хватало: для врачей поднять зарплату, на 300% увеличить тем, кто работает с ковид-больными, на закупку оборудования, лекарств. Что потом произошло? Половину этих денег Офис президента забрал на эффектный способ пиара действующего президента и его политической силы", - сказал депутат.

Также Юрий Бойко отметил: "Правительство взяло под козырек, отдали деньги молча, никому не сказали. Перед этим, правда, внесли закон в парламент, не сказали, сколько денег они направят на инфраструктуру. Мы думали, что эти деньги пойдут туда же, а оказалось, что это не так. И когда мы поняли, что врачей обманули - начался скандал. И в октябре этого года принимается постановление, по которому расписана дорожная карта - сколько куда денег надо выделить. Это не было выполнено. Врачи опять получились у нас обделенные".

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заметил, что принятый бюджет - невозможен на практике.

"А дальше началась эпопея с бюджетом, когда действительно произошла уникальная вещь в истории Украины. Министр здравоохранения призывал не голосовать за бюджет. Пришел и сказал: "Не делайте этого, денег не хватит". Ну, не заложили столько денег. Все это понимали и видели. И те, кто голосовал за этот бюджет, я не знаю, что они будут говорить людям. Кто-то там мотивацию какую-то заполучил, кто-то там должность", - сказал он.

Юрий Бойко также добавил: "Когда приняли этот бюджет и люди поняли, что их обманули, стоит вопрос: что делать дальше? Четко понятно, что этот бюджет в ближайшие месяцы придется пересматривать. Ну не может доктор получать 6 тысяч грн. Не может Министерство финансов рассказывать, что увеличили выплаты на 60 млрд и считать это достижением. Этих денег не хватает и надо как минимум еще так же".