В пятницу, 18 декабря, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Спасский рассказал о вакцинировании украинцев.

"В мире существует 4 главных вакцины: Pfizer, Moderna, Sputnik V и английская вакцина. Они проходят все этапы своей сертификации. На первом месте сейчас стоит Sputnik, который был задекларирован. То, что нам будет поставлен Pfizer на 8 млн доз - это 4 млн населения Украины будет вакцинировано, а это 5%. Чтобы вакцина эффективно действовала, нужно вакцинировать примерно 75% населения", - отметил он.

Спасский также добавил: "Опять включилась политика. Как обманули относительно повышения зарплат, пенсий врачам, учителям, так же обманут и с вакциной. Вакцину никто не получит в следующем году, однозначно. Говорят, российскую вакцину предложили выпускать в Харькове, на украинском предприятии. Берите и выпускайте! Вы ее можете продавать и заработать денег!".