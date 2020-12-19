Одесские таможенники на пункте пропуска в Старокозачье - Тудора изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого груза на "черном рынке" оценивается в более чем 12 млн долларов. Об этом говорится на странице Одесской таможни в Facebook.

"В ночь, когда по традиции Святой Николай разносит подарки послушным детям, контрабандисты лишились 54 кг кокаина. В пункте пропуска "Староказачье - Тудора". Именно здесь во время совместного осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 свертков, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг", - говорится в сообщении таможенников.

Как отметил замначальник Одесской таможни Денис Пудрик, операция проводилась совместно с представителями УСБУ в Одесской области и пограничниками под процессуальным руководством Одесской прокуратуры.

"Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу", - сообщил РБК-Украина Денис Пудрик.

Важно, что экспресс-тест на месте подтвердил, что это действительно кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников.

"Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 12 миллионов долларов США", - добавил Пудрик.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье 305 Уголовного кодекса Украины.

За последние месяцы одесскими таможенниками из теневого наркооборота изъято 350 кг кокаина и 750 кг каптагона.

Напомним, ранее в Черниговской области выявили сеть нарколабораторий.