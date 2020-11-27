В Черниговской области, правоохранители разоблачили целую сеть из 8 нарколабораторий. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным правоохранителей, злоумышленники длительное время незаконно изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства.

фото: gov. ua

Разоблачена организованная преступная группа прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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Как установило следствие, незаконной деятельностью длительное время на территории нескольких областей Украины занимались жители Черниговщины.

Как сообщили правоохранители, в ходе спецоперации было проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, во время которых обнаружено и изъято особо опасные наркотические средства и психотропные вещества:

PVP

метамфетамин

каннабис

фото: gov.ua

Правоохранители сообщают, что общая масса наркотиков составила около 40 кг.

Кроме того, изъято средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно - посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек.

Стоит отметить, что по результатам проведенных следственных действий задержаны 3 человека, а также решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

фото: gov. ua

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее в Киеве арестовали полицейского-наркоторговца.