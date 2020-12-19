Свято наближається: у Києві урочисто засвітили головну ялинку країни [ Редактировать ]
Традиційно на свято Миколая засвітили головну ялинку в Києві на Софійській площі. Там зараз працює наш кореспондент Даніїл Снісар. Він на зв'язку зі студією.
Даніїле, вітаю! Розкажи, як усе було? І яка атмосфера, з огляду на карантинні обмеження?
Даніїл Снісар, кореспондент:
Вечір Добрий! Новорічну ялинку на Софійській площі вже засвітили годину тому. Та відбулася позаштатна ситуація - після того, як ялинку засвітили, відбулася пожежа. Після феєрверку почала горіти новорічна ілюмінація. Проте, протягом кількох секунд пожежу вдалося загасити і свято продовжилося далі.
Цьогоріч ялинка повністю штучна. Для її зведення знадобилося близько півмільйона гілок. Сама ялинка обійшлася у понад 5 мільйонів гривень. Верхівку тепер прикрашає зірка, вартістю 75 тисяч гривень. Її встановили замість капелюха, який організатори свята вирішили замінити після хвилі критичних коментарів у мережі.
Відкрив різдвяне містечко Святий Миколай. А компанію йому склав міський голова Віталій Кличко.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Я дивлюся, Святий Миколай - без маски, і багато хто з вас без маски. Кожного дня звертаюся до всіх: будь ласка, вкрай важливо обережно ставитися і до свого здоров'я і до здоров'я всіх нас, оточуючих.
Людей на святі чимало. Значна частина нехтує обмеженнями і перебуває тут без масок. Дотримання карантинних обмежень ніхто не контролює. Через коронавірус цьогоріч організатори відмовилися від фудкортів та великих концертних програм. Відвідувачі ж здебільшого радіють нагоді поринути в атмосферу свята.
Ви тільки подивіться на це! Про яку соціальну дистанцію можна говорити?
Звичайно, якась атмосфера - вона є. Усі ці віруси, події - переживемо.
Загалом увесь святковий маршрут у Києві складає 8 кілометрів. Розпочати подорож організатори пропонують з Софійської площі, де розташована головна ялинка країни, потім пройти через Арку "Дружби Народів" і завершити прогулянку на Контрактовій площі.
Протягом всього маршруту на відвідувачів чекають всілякі цікаві локації, фотозони і ятки з сувенірами та гарячими напоями.
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