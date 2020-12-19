Сьогодні День Святого Миколая. Для християн це свято - особливе. Постать святителя овіяна легендами й дивами. Як вшановували пам'ять чудотворця вірячи?

Святкова служба у столичному Покровському монастирі розпочалася ледь не зночі. На світанку віряни поспішали у храм помолитися Святому Миколаю. За мир, добробут та заступництво в часи скрути.

Парафіянка:

Це таке сімейне свято, яке хочеться спочатку провести молитовно в Церкві, попросити у Святого Миколая всіх благ, здоров'я, милості Божої, щоб Святий Миколай за нас молився на небі у престола Божого.

Святитель Миколай, якого називають Чудотворцем - один з найшанованіших у християнстві святих. Він народився у третьому столітті та жив на території сучасної Туреччини. Своє життя присвятив служінню Богу та допомозі людям.

Блаженніший Митрополит Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви:

Святий Миколай - це великий угодник Божий, який не перестає творити добро навіть залишивши землю. Він допомагає людям завжди - особливо тим, які звертаються до нього з молитвою і ми сьогодні молимося Святому Миколаю, щоб він випросив у нас мир, благословіння, щоби були гаразди в наших душах, в наших сім'ях і в нашій державі.

Боровся святитель Миколай і за чистоту християнської віри.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Він на першому Вселенському Соборі утвердив разом з іншими єпископами те, що Ісус Христос є син Божий, рівний в славі й Божественної природі з Отцем Небесним і Духом Святим. Сьогодні ми дякуємо святителя Миколая за його молитви, ми дякуємо за його любов до нас.

Через святителя Миколая Господь явив безліч чудес. Тож дива у цей день чекають і дорослі, і діти. Тому малечі у бажано приділити особливу увагу.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Даруйте дітям радість, тому що діти - це наше майбутнє, це наша держава, це наша Церква, це Царство Боже. Господь сказав: не забороняйте приходить до мене дітям. Тому ще раз прошу: навчайте, кажіть ще раз - що це не якийсь фокусник, а це є Микола-Чудотворець, який близький до дітей і нехай він допомагає всім.

А ще із Дня святого Миколая починається одна з головних різдвяних традицій - саме у це свято українці запалюють новорічну ялинку.