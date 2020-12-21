А поки Велика Британія, й інші країни Європи фіксують зростання кількості інфікувань, в Україні навпаки - впевнено заявляють про стабілізацію ситуації. Принаймні, офіційно.

Статистика від МОЗ - справді, видається оптимістичною. Відучора нових хворих поменшало вдвічі! Лише шість із половиною тисяч, станом на цю добу. Та ще й показник смертності найнижчий за останній місяць - менше як сто летальних випадків. Щодо географії поширення, вона майже незмінна: у лідерах - Київ, Одеська та Дніпропетровська області.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми в МОЗ, бачимо певну стабілізацію по рівню захворюваності на COVID-19. Ситуація залишається напруженою, але нам вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на COVID-19.

Однак дедалі більше і медиків, і пацієнтів кажуть: така оптимістична статистика від недостатньої кількості проведених тестів. Бо часто людям не роблять перевірки безплатно, а обстежитися в приватних лабораторіях - не всім українцям по кишені.