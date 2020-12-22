В зоопарке китайского Чунцина умерла 38-летняя панда Синь Син, ставшая мировой рекордсменкой и матерью-героиней.

В пересчете на человеческий возраст животное прожило 130 лет. Оно скончалось от полиорганной недостаточности. Врачи пытались спасти Синь Син.

Еще в конце октября у Синь Син появились сонливость и потеря аппетита, ее состояние стало быстро ухудшаться. Несмотря на усилия врачей спасти панду не удалось.

Отмечается, что панда привела в мир 36 детенышей. Синь Син появилась на мир в 1982 году на территории уезда Баосин провинции Сычуань, после чего ее перевезли в зоопарк, где та и прожила в течении 38 лет. На последний день рождения животному подарили "торт", представляющий собой фрукты и бамбуковые побеги.

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Кроме того, из Японии в Чили перевезли пару самых редких панд. Медведи уже привыкли к новому окружению и обосновались в вольерах - посмотреть на них пришло немало желающих.

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