Китайские зоологи разгадали загадку, почему большие панды (Ailuropoda melanoleuca) ищут конский навоз и вываливаются в нем. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Панды водятся только в Китае. Привычные нам черно-белые панды обитают в провинции Сычуань, а кремово-коричневые - в провинции Шэньси. Хотя обе эти провинции находятся в субтропиках, панды обитают в предгорьях горного хребта Циньлинь, где нередко бывают морозы и выпадает снег.

Зоологов давно интересовало, как бамбуковые медведи переносят низкие температуры, не мигрируя в более теплые регионы и не впадая в спячку.

Ученые из Зоологического института Китайской академии наук заметили, что панды начинали целенаправленно искать экскременты лошадей, когда температура воздуха опускалась ниже 15°С. Панды методично вываливались в кучах навоза, тщательно вымазывая им шкуру.

Изучив состав навоза, ученые пришли к выводу, что медведей интересовало вещество бета-кариофиллен. Он содержится в гвоздиках, розмарине и некоторых других растениях. Запах бета-кариофиллена привлекает внимание панд с наступлением холодов. Мишки реагировали не только на конский навоз, но и обычное сено, которое в ходе эксперимента спрыскивали этим веществом.

Читайте также Панды способны слышать ультразвук - ученые

Оказалось, что если нанести раствор бета-кариофиллена на кожу, она становится менее чувствительна к холоду. Молекулы бета-кариофиллена блокируют работу рецепторов TRPM8, которые отвечают за реакцию кожи на низкие температуры. Таким образом конский навоз является способом выживания панд при холоде.

Теперь биологи ломают голову над тем, как мишки научились этой хитрости. Дело в том, что лошади и другие травоядные редко встречается в предгорьях Циньлиня. Не исключено, что панды знают и пользуются другими источниками бета-кариофиллена, в том числе листьями и стеблями растений.

Напомним, что большие панды - единственный вид семейства медвежьих, который питаются исключительно растительной пищей.

Ранее "Подробности" писали о том, почему панды имеют характерный черно-белый окрас.