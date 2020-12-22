Зеленский сменил зама Ермака [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив. На ее место назначили - Юлию Свириденко.
В указе президента от 22 декабря говорится, "уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины".
В следующем указе говорится о назначении на эту должность Юлии Свириденко, которая ранее была первым заместителем министра экономики.
"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Также она занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. Офис президента не сообщил о причинах кадровых изменений в ОП.
Ранее Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса.
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