Для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага. Все органы власти должны действовать согласованно и эффективно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", - подчеркнул глава ОП.

Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

Ранее у Зеленского назвали пути выхода из кризиса с КСУ.