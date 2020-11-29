Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса [ Редактировать ]
Для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага. Все органы власти должны действовать согласованно и эффективно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.
"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", - подчеркнул глава ОП.
Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.
Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.
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