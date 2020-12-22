Министерство здравоохранения Украины негативно относится к употреблению пациентами антибиотиков для лечения коронавируса. Особенно, когда это делают без рецепта врачей. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он считает, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. Минздрав разрабатывает соответствующую систему, модуль должен стартовать 1 апреля.

"Сначала он начнет работать с инсулином, препаратами для имунносупресиями и наркосодержащими препаратами. Дальше антибиотики исключительно по электронным рецептам. Мы также усиливаем контроль в отношении выпуска рецептов", - заявил он.

По его словам, употреблять антибиотики при лечении COVID-19 нельзя.

"Это очень плохо. Особенно, когда начинаете принимать антибиотики без рекомендаций врача", - заявил он.

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