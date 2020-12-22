SpaceX оприлюднила святкове відео першої посадки Falcon 9 [ Редактировать ]
5 років у космосі. Компанія Ілона Маска SpaceX напередодні оприлюднила святкове відео першої керованої посадки ракети-носія Falcon 9 21 грудня 2015 року. Відтоді компанія постійно збільшує кількість своїх космічних запусків і посадок.
Цьогоріч - рекордні 26. А під час останнього в цьому році польоту, 18 грудня, використали ракету-носій, яка за рік злітала у космос рекордні 5 разів. Наступного року Маск планує виконати вже 48 космічних запусків.
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Попри негаразди, Маск назвав випробування успішними. Він упевнений, що людина висадиться на Червону планету у найближчі шість років.
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