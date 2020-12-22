5 років у космосі. Компанія Ілона Маска SpaceX напередодні оприлюднила святкове відео першої керованої посадки ракети-носія Falcon 9 21 грудня 2015 року. Відтоді компанія постійно збільшує кількість своїх космічних запусків і посадок.

Цьогоріч - рекордні 26. А під час останнього в цьому році польоту, 18 грудня, використали ракету-носій, яка за рік злітала у космос рекордні 5 разів. Наступного року Маск планує виконати вже 48 космічних запусків.