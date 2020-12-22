Hisense представила первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G (фото) [ Редактировать ]
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Китайская компания Hisense показала новый смартфон A7 5G. Телефон с черно-белым экраном на электронной бумаге может работать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Об этом сообщает Gizmochina.
Смартфон получил монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink с разрешением 300 пикселей на дюйм. Его матрица способна работать в четырех режимах:
- увеличенная отзывчивость;
- "электронная книга";
- повышенная контрастность;
- ночной режим.
Hisense A7 получил 8-ядерный чипсет UNISOC Tiger T7510 и графический процессор PowerVR GM9446.
Доступна одна версия гаджета с 6 ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, одной камерой со светодиодной вспышкой, фронтальной камерой с поддержкой AI-разблокировки по лицу и сенсором отпечатков пальцев.
В отличие от большинства телефонов на рынке, есть разъем для наушников 3,5 мм вместе с цифро-аналоговым преобразователем AK4377AECB с поддержкой Hi-Res Audio.
Hisense A7 5G оснащен батареей емкостью 4770 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Гаджет работает на базе Android 10 и несколько других настроек, связанных с дисплеем E-ink.
На китайском рынке Hisense A7 продается за 1999 юаней ($305).
Ранее в этом году компания Hisense выпустила первые в мире смартфоны с цветным дисплеем E-ink: Hisense A5C, Hisense A5 Pro и Hisense A5 Pro CC. Хотя эти телефоны оснащены дисплеями нового типа, у них отсутствует возможность подключения к сети 5G.
Чтобы решить эту проблему, фирма выпустила новый телефон под названием Hisense A7 5G, хотя с черно-белым экраном потоковое видео вряд ли кто-то захочет смотреть.
Ранее сообщалось, что тестировщики лаборатории DxOMark признали смартфоном с лучшей камерой в мире Huawei Mate 40 Pro+ с поддержкой 5G-процессоров Kirin 9000. Его цена - 1399 евро.
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