На китайском рынке Hisense A7 продается за 1999 юаней ($305) Источник: открытые источники

Китайская компания Hisense показала новый смартфон A7 5G. Телефон с черно-белым экраном на электронной бумаге может работать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Об этом сообщает Gizmochina.

Смартфон получил монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink с разрешением 300 пикселей на дюйм. Его матрица способна работать в четырех режимах:

увеличенная отзывчивость;

"электронная книга";

повышенная контрастность;

ночной режим.

Hisense A7 получил 8-ядерный чипсет UNISOC Tiger T7510 и графический процессор PowerVR GM9446.

Доступна одна версия гаджета с 6 ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, одной камерой со светодиодной вспышкой, фронтальной камерой с поддержкой AI-разблокировки по лицу и сенсором отпечатков пальцев.

Читайте также Названы ТОП-10 самых продаваемых смартфонов 2020 года

В отличие от большинства телефонов на рынке, есть разъем для наушников 3,5 мм вместе с цифро-аналоговым преобразователем AK4377AECB с поддержкой Hi-Res Audio.

Hisense A7 5G оснащен батареей емкостью 4770 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Гаджет работает на базе Android 10 и несколько других настроек, связанных с дисплеем E-ink.

На китайском рынке Hisense A7 продается за 1999 юаней ($305).

Ранее в этом году компания Hisense выпустила первые в мире смартфоны с цветным дисплеем E-ink: Hisense A5C, Hisense A5 Pro и Hisense A5 Pro CC. Хотя эти телефоны оснащены дисплеями нового типа, у них отсутствует возможность подключения к сети 5G.

Чтобы решить эту проблему, фирма выпустила новый телефон под названием Hisense A7 5G, хотя с черно-белым экраном потоковое видео вряд ли кто-то захочет смотреть.

Читайте также Какие смартфоны получат Android 11: полный список моделей

Ранее сообщалось, что тестировщики лаборатории DxOMark признали смартфоном с лучшей камерой в мире Huawei Mate 40 Pro+ с поддержкой 5G-процессоров Kirin 9000. Его цена - 1399 евро.