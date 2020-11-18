Названы ТОП-10 самых продаваемых смартфонов 2020 года [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
2020 год подходит к концу, и аналитические компании подводят итоги по самым лучшим или популярным устройствам за период. Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире.
В рейтинге, который учитывает продажи вплоть до III квартала 2020 года, попало десять популярных моделей смартфонов.
В первые ТОП-5 позиций попали смартфоны от южнокорейской компании Samsung – устройства бюджетного и среднеценового семейства Galaxy A.
Но первые два места все равно заняли iPhone 11 и iPhone SE. На них пришлось 16 миллионов проданных экземпляров.
В список также входят Xiaomi Redmi Note 9/Redmi 10x 4G, Redmi 9A и Redmi 9.
Что касается рынка в целом, то здесь доминирует Samsung с долей в 23%. На втором месте стоит Huawei с долей 14,9%, а на третьем — Xiaomi с долей 13,5%.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие смартфоны получат Android 11 в 2020 году — полный список моделей.
по теме
В рейтинге оказались смартфоны из среднеценового сегмента в пределах 9000 гривен
По сравнению с прошлогодним "индексом Айфона" показатели Украины улучшились на 9,7 дня
Приложение Googlefier работает на устройствах Huawei и Honor с операционной системой Android 10 и оболочкой EMUI10 на борту и позволяет получить доступ к сервисам Google и магазину Google Play
Xiaomi покорит мобильный рынок 2021 года смартфоном с впечатляющими фотокамерами и невероятной мощностью