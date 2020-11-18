2020 год подходит к концу, и аналитические компании подводят итоги по самым лучшим или популярным устройствам за период. Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире.

В рейтинге, который учитывает продажи вплоть до III квартала 2020 года, попало десять популярных моделей смартфонов.

В первые ТОП-5 позиций попали смартфоны от южнокорейской компании Samsung – устройства бюджетного и среднеценового семейства Galaxy A.

Но первые два места все равно заняли iPhone 11 и iPhone SE. На них пришлось 16 миллионов проданных экземпляров.

В список также входят Xiaomi Redmi Note 9/Redmi 10x 4G, Redmi 9A и Redmi 9.

Что касается рынка в целом, то здесь доминирует Samsung с долей в 23%. На втором месте стоит Huawei с долей 14,9%, а на третьем — Xiaomi с долей 13,5%.

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