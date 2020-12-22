У столиці п’яний пацієнт напав на бригаду швидкої допомоги [ Редактировать ]
А в столиці черговий напад на бригаду швидкої допомоги. П'яний пацієнт покалічив лікарку та медсестру. На них накинувся просто в машині. Одну жінку буквально викинув із карети, іншу - побив.
У Мінохорони здоров'я обурені, подібних випадків стає дедалі більше. Тому наполягають, аби медики швидкої мали право на супровід поліції під час викликів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В Києві вже вкотре, на бригаду екстреної меддопомоги під час виклику було здійснено напад. Постраждало 2 жінки. Одній - 24 роки. Та медсестра - 63 роки. Це був пацієнт в стані алкогольного сп'яніння. Перша отримала перелом гомілки, друга - відкриту травму лівого суглоба. Обидві працівниці в травматологічному відділенні.
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