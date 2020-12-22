А в столиці черговий напад на бригаду швидкої допомоги. П'яний пацієнт покалічив лікарку та медсестру. На них накинувся просто в машині. Одну жінку буквально викинув із карети, іншу - побив.

У Мінохорони здоров'я обурені, подібних випадків стає дедалі більше. Тому наполягають, аби медики швидкої мали право на супровід поліції під час викликів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: