Україна на 30 місці в Європі за смертністю від COVID-19 - Максим Степанов [ Редактировать ]
10 136 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. Померли - 275 пацієнтів, одужали - понад 15 тисяч. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - понад тисячу триста, на Запоріжжі - майже 900, на Київщині - трохи більш як 800.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
На сьогоднішній день Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він в нас становить 387 осіб на один мільйон населення. У Польщі цей показник 682 особи, у Франції - 932, у Великобританії - 1004 особи на один мільйон населення.
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