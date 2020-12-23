10 136 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. Померли - 275 пацієнтів, одужали - понад 15 тисяч. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - понад тисячу триста, на Запоріжжі - майже 900, на Київщині - трохи більш як 800.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: