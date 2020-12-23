В среду, 23 декабря, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обвинение нацгвардейца Виталия Маркива в России и новость о якобы международном розыске. По его словам, Интерпол не допускает дешевых провокаций.

Сообщается, что еще 11 декабря украинскою бюро Интерпола направило в генеральный секретариат информацию о возможной попытке использования информационной системы Интерпола в отношении Маркива.

"Генеральный секретариат подтверждает получение вашего сообщения, приведенного ниже, и хотел бы поблагодарить ваше Бюро по постоянное участие в обеспечении целостности своих баз данных Интерпола", - говорится в письме от генерального секретариата организации.

Аваков отметил, что Национальная полиция Украина мониторит информацию по так называемому "делу Маркива" и превентивно направила в Интерпол соответствующее предупреждение о российской провокации.

Напомним, 11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Виталия Маркива. Его обвиняют в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году.

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