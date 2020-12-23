24 декабря: праздник, приметы и суеверия [ Редактировать ]
Во вторник, 24 декабря, западные христиане празднуют Сочельник. Это день накануне Рождества.
По народному календарю 24 декабря - день Никона. Считалось, что в этот день вместе с метелями над землей летает нечистая сила. Поэтому люди пытались раньше лечь спать и не выходить на улицу без особой надобности.
Главные приметы:
- Безоблачный день на Никона - скоро будут морозы.
- Вороны перелетают с места на место - ждите бури.
- Белки 24 декабря не спускаются с деревьев - к холодам.
Именинники: Терентий, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай и Петр.
Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.
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