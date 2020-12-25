"Мотор-Січ" відновлює будівництво важких вертольотів [ Редактировать ]
"Мотор-Січ" розпочала випробування лопатей для бойових вертольотів Мі-8 і Мі-24. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
За його словами, таким чином, Україна увійшла до п'ятірки країн світу, які виробляють гвинти для важких вертольотів, розрахованих на апарати 10-12 тонн.
Розробки тривали 10 років, а для виробництва вітчизняні авіабудівники придбали спеціальне обладнання. У 2021 році планують виробити 20 комплектів лопатей, 2022 - ще 60. Державне випробування розпочнуть наступного року.
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