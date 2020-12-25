Лондон та Брюссель нарешті уклали угоду про Brexit. Результат перемовин, які завершилися у святвечір, деякі політики уже назвали святковим дивом.

Як і чим домовилися завершити вихід Великої Британії з Євросоюзу - а це станеться чітко з настанням Нового року, - розкаже Олена Абрамович.

Вихід Британії з ЄС має бути максимально жорстким, аби більше нікому на думку не спала така ж ідея. Цю позицію лідери Євросоюзу узгодили ще 4 з половиною роки тому, коли, власне, і відбувся референдум. І ось, після років перемовин та тяганини, коли виснажились усі, - як британці, так і європейці, - сага під назвою "Брекзит" завершилась.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Пані та панове, зазвичай наприкінці успішних перемовин я відчуваю радість. Але сьогодні - лише тихе задоволення і, чесно кажучи, полегшення.

За останній варіант угоди ЄС та Об'єднане королівство торгувалися 10 місяців. Найбільшим каменем спотикання був вилов риби у британських водах і доступ до них країн ЄС. Британія хотіла отримати контроль з 1 січня і забирати більшу частку улову, ніж раніше. Але Євросоюз наполягав на поетапному переході. Зупинились на компромісному варіанті перехідного періоду у 5 з половиною років.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Вперше з 1973 року ми станемо незалежною прибережною державою з повним контролем наших вод. Причому частка вилову риби у наших водах суттєво зросте - від приблизно половини сьогодні, до двох третин - за п'ять з половиною років.

Домовились і про торгівлю без сплати мит та застосування квот. Проте це не означає безперешкодний рух товарів, як колись. З 1 січня з'явиться митний контроль на кордонах - доведеться робити декларації на експорт та імпорт, а вантажівкам стояти у чергах. Проте увійти в новий рік без угоди було б ще гірше, бо довелося б ще сплачувати мита. Все могло б мати такий вигляд, як кілька днів тому через закриті Євросоюзом кордони - у зв'язку з виявленим мутованим коронавірусом в Британії.

Каталін Волліс, мешканка Лондона:

Як на мене, чудова угода. Звісно, виходити з ЄС було помилкою від самого початку. Але це - рішення більшості людей, ми це зробили і нам треба з цим змиритися. А ще - отримати з цього якомога більшу вигоду для нас.

Сімон Седберг, мешканець Лондона:

Я радий, що у нас є угода, не знаю, яка вона точно. Адже очевидно, що я не мав змоги прочитати 2 тисячі сторінок. Але з угодою, звісно, краще, аніж без.

Менше ентузіазму лунає від європейців. Вони тепер не матимуть змоги безперешкодно приїхати до Великої Британії чи працювати там.

Джесіка, стажерка у міській раді Парижа:

Мене дратує ця ситуація, бо мені дуже подобається Британія як країна і я хотіла б переїхати туди. Тепер для цього доведеться виконати чимало паперової роботи.

Валентін, мешканка Парижа:

Цей Брекзит - це цирк. Він тривав так довго. І британці скоро побачать, що економічно їм це не вигідно. І точно змінять свою думку щодо виходу.

Тим часом послам країн Євросоюзу довелося зібратися вранці у перший день Різдва, щоб затвердити досягнуті домовленості. Британський парламент теж зійдеться на екстрене засідання - 30 січня. А Рада ЄС та Європарламент ратифікуватимуть угоду уже в новому році.