У МОЗ підрахували кількість ковідних ліжкомісць в Україні - Максим Степанов [ Редактировать ]
Та головне, аби результат сьогоднішнього свята та масових гулянь - згодом не вилився у показники коронавірусної статистики!
А сьогодні вона така: одинадцять тисяч випадків COVID-19 проти п'ятнадцяти тисяч тих, хто одужав. Відомо, що серед нових пацієнтів - майже пів тисячі дітей і 400 лікарів.
У трійці регіонів коронавірусних антилідерів: Київська, Одеська та Запорізька області. Та попри це у МОЗ такі дані негативними не вважають, бо ж кількість тих, хто одужав - зростає.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
З точки зору медичної системи, не боїмося ні 20 тисяч, ані 25 тисяч на добу, ми точно знаємо, що ми їх витримаємо. На початку епідемії ми мали теоретично готових 12 704 ліжка по всій країні. На сьогоднішній день у нас 64 тис. ліжок для прийому хворих, і 41 739 ліжок з киснем.
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