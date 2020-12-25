Та головне, аби результат сьогоднішнього свята та масових гулянь - згодом не вилився у показники коронавірусної статистики!

А сьогодні вона така: одинадцять тисяч випадків COVID-19 проти п'ятнадцяти тисяч тих, хто одужав. Відомо, що серед нових пацієнтів - майже пів тисячі дітей і 400 лікарів.

У трійці регіонів коронавірусних антилідерів: Київська, Одеська та Запорізька області. Та попри це у МОЗ такі дані негативними не вважають, бо ж кількість тих, хто одужав - зростає.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: