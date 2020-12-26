МАУ возобновляет авиарейсы в Баку [ Редактировать ]
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 30 декабря возобновляет полеты в столицу Азербайджана - Баку.
Об этом свидетельствуют данные системы бронирования билетов МАУ.
Прямые рейсы авиакомпании будут летать в Баку в среду и воскресенье, а обратно - в четверг и понедельник.
Отмечается, что попасть в Азербайджан могут только иностранцы с видом на жительство в стране или по отдельному решению Оперативного штаба при правительстве страны. При посадке на рейс нужно будет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета.
Авиакомпания МАУ отменила рейсы в Баку осенью в связи с пандемией коронавируса. Позже возобновление полетов было отложено из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что Азербайджан отменил военное положение, которое было введено в стране 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе.
Также мы писали о том, что Украина сократила список стран "красной зоны". Так, по сравнению с минувшей неделей, в список стран "красной зоны" вошли Великобритания, Румыния и Германия. При этом в "зеленую зону" попала Иордания.
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