Азербайджан отменил военное положение [ Редактировать ]
С полночи 12 декабря военное положение в Азербайджане будет отменено. Соответствующее решение принял парламент страны в пятницу, 11 декабря, сообщает Report.
Военное положение в Азербайджане было введено 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе. Оно было введено в ряде городов и районов страны.
Напомним, 1 декабря Азербайджан взял под контроль последний из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.
Ранее в Карабахе рассказали, почему согласились прекратить огонь. Также Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Мы также писали о том, что Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. Важно, что обмен пленными между сторонами конфликта состоится в формате "всех на всех".
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