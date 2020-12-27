Украинский теннисист Георгий Кравченко, занимающий 606-е место в рейтинге ATP, победил британца Билли Харриса (803-е место в рейтинге) в финале турнира ITF М15 в турецкой Анталье. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Кравченко провел на корте почти полтора часа. За это время он трижды подал навылет, допустив одну двойную ошибку, не проиграл ни одного из девяти геймов на своей подаче и сделал три брейка. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу киевлянина.

На пути к финалу 20-летний украинец одолел Тайо Яманаку (Япония), Барана Ченгиза (Турция), Ивана Неделько (Россия) и Владислава Орлова (Украина).

Одиночный титул в Анталье стал для Георгия Кравченко вторым за время выступлений на турнирах ITF. В ноябре прошлого года он стал чемпионом 15-тысячника в Нулесе (Испания). В целом Кравченко провел уже свой четвертый финал.

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