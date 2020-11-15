Украинский теннисист Владислав Манафов выиграл шестой парный титул в этом сезоне, информирует Федерация тенниса Украины.

Вместе с Ярославом Шило они обыграли в финале турнира ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе бельгийцев Арно Бови и Готье Онклена - 4:6, 6:4, 10:7.

Теперь на общем счете Манафов, который занимает 534 место в генерации АТР, 53 титула в парном разряде.

Как мы ранее сообщали, что непобедимый украинский боксер разгромил 18-го по счету соперника.

Читайте также, стало известно, когда Конор Макгрегор сразится с Мэнни Пакьяо.