Украинский теннисист выиграл парный турнир в Египте [ Редактировать ]
Украинский теннисист Владислав Манафов выиграл шестой парный титул в этом сезоне, информирует Федерация тенниса Украины.
Вместе с Ярославом Шило они обыграли в финале турнира ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе бельгийцев Арно Бови и Готье Онклена - 4:6, 6:4, 10:7.
Теперь на общем счете Манафов, который занимает 534 место в генерации АТР, 53 титула в парном разряде.
Как мы ранее сообщали, что непобедимый украинский боксер разгромил 18-го по счету соперника.
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