Подарунок "під ялинку" від "Нафтогазу". З 1 січня на 14% - здорожчає газ для населення

Подарунок "під ялинку" від "Нафтогазу". З 1 січня на 14% - здорожчає газ для населення. У рамках тарифу "Місячний" - кубічний метр коштуватиме 7 гривень 22 копійки з урахуванням податку на додану вартість, але без доставки.

Для порівняння, у грудні та листопаді - ціна була на гривню меншою. Зокрема, вартість палива ще й залежатиме від компанії-постачальника. Вона коливатиметься від 10 до 12 гривень за куб з усіма надбавками. Це найвища ціна за останні роки.