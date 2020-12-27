"Нафтогаз" подарував українцям на Новий рік подорожчання газу [ Редактировать ]
Подарунок "під ялинку" від "Нафтогазу". З 1 січня на 14% - здорожчає газ для населення. У рамках тарифу "Місячний" - кубічний метр коштуватиме 7 гривень 22 копійки з урахуванням податку на додану вартість, але без доставки.
Для порівняння, у грудні та листопаді - ціна була на гривню меншою. Зокрема, вартість палива ще й залежатиме від компанії-постачальника. Вона коливатиметься від 10 до 12 гривень за куб з усіма надбавками. Це найвища ціна за останні роки.
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