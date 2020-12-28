Новый год - самый долгожданный и волшебный праздник в году. Говорят, что именно в эту ночь все загаданные желания - обязательно сбудутся! Кому-то такая традиция может показаться слишком детской, но почему бы и нет? Давайте вспомним, что чудеса происходят только тогда, когда в них веришь!

Podrobnosti.ua расскажут вам о нескольких способах загадать желание в Новый год.

Сжечь листок с желанием

Пожалуй, самый популярный способ. Возьмите листок бумаги и напишите свое пожелание. Под бой курантов в новогоднюю ночь подожгите его и оставшийся пепел бросьте в фужер с шампанским. После того, как часы пробили 12 часов ночи - пейте все до дна и ваше желание исполнится!

Положите записку в пустую бутылку

Дождитесь, когда гости выпьют шампанское. Заберите у них пустую бутылку и опустите в нее листок со своими пожеланиями. Кроме того, повторите про себя все то, о чем написали и дуньте в горлышко. После этого закупорьте бутылку пробкой и спрячьте в шкафу.

Елка

В новогоднюю ночь возьмите ветку от елки, прошепчите на нее свое желание. Говорить нужно тихо, чтобы никто не услышал. Ветку поставьте в воду рядом с кроватью. Через 3 дня посчитайте сколько иголок осыпалось. Четное число означает, что желаемое осуществится в этом году. Нечетное - придется подождать, пока вселенная не готова выполнить эту просьбу.

Зажгите бенгальские огни

Возьмите бенгальский огонек, зажгите его с первым ударом часов и загадайте желание. Своими искрами он как бы "распылит" ваше желание для скорейшего его осуществления. Сгоревший бенгальский огонь сохраните до тех пор, пока желание не исполнится.

Мандариновая косточка

Во время боя курантов нужно успеть почистить и съесть весь фрукт. Чтобы загаданное сбылось, в мандарине должна найтись косточка. Ни в коем случае не выплевывайте ее, а проглотите вместе с мякотью.

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