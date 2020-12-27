С приближением Нового года, каждая хозяйка задумывается о том, что приготовить в главную ночь года. Советуем обратить вниманием, что в год Быка есть блюда, которые совершенно не рекомендуют готовить на праздничный стол. "Подробности" расскажут вам о них.

Как не сложно догадаться, "бычье" мясо на тарелке может стать причиной конфликта с символом года. Последствия его будут катастрофическими, поэтому постарайтесь исключить вероятность их возникновения. Откажитесь от блюд, основным или дополнительным ингредиентом которых является телятина, говядина, мясо бизона.

Как известно, некоторые женщины любят готовить на Новый год холодец, заливное. В 2021 году лучше отказаться от подобного рода блюд. Это связано с тем, что приготовления желейных закусок используют желатин.



Белый Металлический Бык не будет против рыбы, которую можно готовить с овощами и даже фруктами, сделать стейки или подать на закуску.

В новогоднюю ночь лучше сказать "нет" экспериментам с готовкой! Бык не любит все необычное и экзотическое, он сторонник простого и понятного. Это значит, что на стол можно ставить простые и любимые миллионами классические салаты, вроде "Селедки под шубой", "Мимозы", "Крабового" и, конечно же, "Оливье", главного короля новогоднего праздничного застолья.

Кроме того, среди ограничений будет и крепкий алкоголь в больших количествах. Быку не нравятся выпившие люди, которые могут себя неадекватно вести.



Ранее "Подробности" писали о том, во сколько обойдется украинцам новогодний стол в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.