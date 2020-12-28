Шквальний вітер повалив у Тернополі новорічну ялинку. Не головну, а встановлену в одному зі спальних районів. Минулося без жертв, інцидент стався пізно вночі. Комунальники вже прибрали дерево і шукають йому заміну, бо використати сосну повторно - не можна.

У міськраді запевнили, що ялинка була міцно закріплена на розтяжках, але буревій був настільки сильним, що кріплення не витримали і обірвались. Нову ялинку обіцяють встановити, щойно вітер ущухне. Наразі комунальники перевіряють, чи справна ілюмінація.