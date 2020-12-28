Кабмин восстановил Министерство аграрной политики [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики. Его упразднили в 2019 году объединив с Министерством экономики и торговли.
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.
В частности, сегодня правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, с принятием этого документа в первом правительство после выборов в Верховную раду упразднили отдельное аграрное ведомство.
На заседании министр экономики Игорь Петрашко отметил, что ранее Верховная рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. В связи с этим сегодняшнее решение фактически даст возможность создать новое Министерство агрополитики.
Ранее мы сообщали, что Кабмин повысит пенсии чернобыльцам.
по теме
С 2021 года в Украине зарплаты педагогов вырастут
В декабре 2020 года в Украине 48% населения чувствовали себя счастливыми
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс
Ганс Клюге рекомендовал Украине не покупать лекарства от коронавируса, которые не имеют доказательного влияния
В западных областях в пятницу, 25 декабря, днем потеплеет до +7 - +9 градусов