Кабмин повысит пенсии чернобыльцам [ Редактировать ]
Кабинет министров предлагает внести изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". В случае принятия парламентом закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.
Проектом акта предусмотрено урегулирование вопроса получения государственной пенсии, исчисленной из пятикратного размера минимальной заработной платы, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре). С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - 1 262 млн грн на год (9-процентная индексация).
Ранее Разумков назвал две самые проблемные отрасли в бюджете-2021.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Глава государства подписал соответствующий указ № 556/2020
Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech
Курс на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Арсен Аваков отреагировал на обвинение нацгвардейца Виталия Маркива в России и новость о якобы международном розыске
В преддверии застолья, предлагаем вам узнать, чем нельзя закусывать этот напиток