Кабинет министров предлагает внести изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". В случае принятия парламентом закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.

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Проектом акта предусмотрено урегулирование вопроса получения государственной пенсии, исчисленной из пятикратного размера минимальной заработной платы, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре). С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - 1 262 млн грн на год (9-процентная индексация).

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