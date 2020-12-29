4 385 українців захворіли на коронавірус минулої доби. З діагнозом COVID-19 ушпиталили півтори тисячі людей, від ускладнень померли 75 пацієнтів. За останню добу найбільше заражень виявили в Києві, на Запоріжжі, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Там по півтисячі нових хворих, водночас у Кіровоградській, Вінницькій і Закарпатській захворіли усього по сотні людей.

Тож ідеться про спад епідемії чи просто зменшили кількість тестувань? Ксенія Барвіненко - далі.

Сергій Комісаренко, академік Національної академії наук України:

У нас очевидна тенденція на зменшення людей які інфікуються. - Чи спад темпів тестування? - Дуже сильно впала все що стосується тестування.

В чому причина "статистичних гойдалок" - від МОЗу.

Сергій Комісаренко, академік Національної академії наук України:

Менше людей які інфіковані, менше людей звертаються за тестуванням.

Та чи дійсно хворих поменшало? І чи відображає міністерська статистика коронавірусні реалії? Аби знайти відповідь на це питання потрібно згадати з чого ж усе починалося. У березні 2020 року в Чернівцях виявили перший випадок коронавірусу. І вже за місяць загальна кількість хворих дійшла до двох тисяч. Щодня виявляли по кількасот нових випадків. Адже...

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Всі можливості української системи були 200 тестів на добу методом ПЛР.

Разом з тим, як в Україну завозили тоді ще дефіцитні тести росли і масштаби поширення COVID-19. Вже в кінці липня кількість нових випадків за добу стабільно коливалась в межах тисячі, а наприкінці вересня перевалила за чотири. Скільки тестів робили на день не скажуть, мабуть, і в самому міністерстві, але вже тоді медики наполягали на масовому тестуванні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

На сьогоднішній день наші можливості це 55 тисяч тестів на добу, тобто 200 тестів і 55 тисяч.

І лише на початку листопада в МОЗі почали розповідати про кількість тестів на добу. Але це число постійно коливалось, то рекордні 82 тисячі на день, то навіть смішні - 25, або ж взагалі, як сьогодні, 15 тисяч. Відповідно змінювався і рівень виявлення інфікованих. В МОЗі кажуть: попиту на тести немає. Експерти пов'язують це зі спадом епідемії.

Сергій Комісаренко, академік Національної академії наук України:

Зараз в нас завершується перша хвиля розвитку інфекції. Все таки люди наші навчилися боротися з можливістю інфікування, це дуже позитивно, хоча все одно я боюсь що в нас не дуже свідомі люди, і можна побачити що є люди які не дотримуються цих головних правил - маски, фізичне дистанціювання і миття рук.

А людей дійсно поменшало, кажуть лікарі, принаймні важких хворих.

Віталій Григор'єв, лікар:

Ми відчуваємо що стало пацієнтів менше, якщо в нас раніше госпіталізувалися 10-15 пневмоній щодоби, то за останню добу госпіталізовано тільки троє пацієнтів, це не говорить про середньостатистичний зріз, але така тенденція спостерігається. з'являються вільні місця і в COVID-19 центрі, і в діагностичному центрі.

А ще у міністерстві кажуть: почали по новому тестувати, і відповідно рахувати інфікованих.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Нібито впало, з чим це пов'язано - ми почали застосовувати тести на антиген. Це експрес тести, це тести які за 15 хвилин робляться. Ми цю статистику будемо давати щотижнево, дуже великий ризик спотвореності відповідної статистики.

Чи це початок кінця епідемії коронавірусу - подивимось. Але в МОЗі вже заговорили про відродження доковідних часів. Мовляв, навесні наступного року Україна почне повертатися до нормального життя після пандемії. Але сподіватися на скасування січневого локдауну не варто, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На його думку, такі обмеження суттєво розвантажать лікарів і дадуть час підготуватись до збільшення кількості хворих, яке очікують після новорічних свят.