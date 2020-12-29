На засідання по справі Олега Татарова не прийшли прокурори [ Редактировать ]
Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід для заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Бо на засідання не прийшли прокурори. Суддя переніс розгляд справи на завтра.
Нагадаю, Татарова звинувачують у фальсифікаціях експертизи у справі скандального забудовника Максима Микитася. Його справою спочатку займалися у Національному антикорупційному бюро, згодом Офіс Генпрокурора передав її до СБУ.
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