COVID-19 в Україні: викладачі вишів долучаться до лікування хворих [ Редактировать ]
В Україні майже сім тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 1 300 людей, померли 232. Найбільша кількість інфікованих у Києві, Одеській, Полтавській та Львівській областях. Усього від початку пандемії занедужало - 1 мільйон 37 тисяч українців, померли 18 тисяч. До лікування хворих, зокрема на ковід, тепер зможуть долучитися і викладачі вишів. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов кабмін нарешті врегулював це питання.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Після початку так званого там другого етапу реформи, чомусь забули про наших працівників кафедр наших медичних університетів. Вони просто були відведені від процесу надання медичної допомоги. Це питання неврегульованості щодо надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками, вона зараз врегульована.
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