Унікальний радіотелескоп запрацював на Львівщині. Науковці Центру космічних досліджень тепер можуть вивчати глибини космосу. Розробкою зацікавилися європейські колеги. Усе бачила Христина Гашенко.

32 метри в діаметрі, вага - кілька тонн. радіотелескоп - РТ-32 обертається навколо своєї осі. В центрі космічних досліджень українські науковці розробили його лише за 2 роки.

Обережно піднімаємося до нашої унікальної розробки приймальної системи багато діапазону радіо телескопу RТ32.

Єдине, що тут залишалося - стара радянська антена. Внутрішнє обладнання радіотелескопу, а це системи приймачів та реєстрації - нові. І працювати механізм тепер може в кількох діапазонах - саме в цьому його унікальність.

Володимир Власенко, заступник начальника Центру космічних досліджень Державного космічного агентства України:

Це означає, що ми можемо спостерігати джерела на різних довжинах або на різних частотах кожен хімічний елемент випромінює різні хвилі на частоті, якщо ми можемо приймати на різних хвилях діапазонах одночасно ми можемо фіксувати наявність різних хімічних елементів сполук і це все можна робити одночасно і в цьому є його унікальність.

У Центрі уже розпочали масштабні дослідження. Одне з перших - вивчення іншої галактики.

Олександр Салівончик, начальник групи космічного зв'язку Центру космічних досліджень Державного космічного агентства України:

Зараз ми досліджуємо радіо галактику Персея, яка знаходиться за мільйони світлових років від нас. Її унікальність в тому, що дивлячись на неї ми можемо зрозуміти як розвивається наша галактика і сторони.

Усі отримані дані опрацьовуватимуть тут же. Тепер українські науковці мають унікальну нагоду вивчати те, що раніше було неможливим. Розробкою вже зацікавилися європейські колеги. В січні, за гроші гранту європейського космічного агентства, в Центрі розпочнуть спільні спостереження.

Віктор Ожінський, начальник Центру космічних досліджень Державного космічного агентства України:

Радіотелескопу все одно з якими об'єктами працювати. тобто він може сприймати інформацію з космічних апаратів, так і в ході дальніх космічних місій, реєструвати, передавати куди треба. Фундаментальна наука вона піде вперед є план відповідних досліджень ми виходимо на світовий рівень.

У планах дослідників, у недалекому майбутньому, вдосконалити приймальну систему радіотелескопу. Науковці планують розширити діапазон частот, на яких ведуть одночасні спостереження космічних об'єктів будь-якого типу. А це уже рівень, з яким можна конкурувати з науковцями НАСА.