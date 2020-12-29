28 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд признал незаконным решение Антимонопольного комитета от 5 сентября 2019 года о принудительном разделении группы Ostchem и применении максимально возможного штрафа в размере 107 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.

Таким образом, суд оставил в силе решение Киевского хозяйственного суда о признании незаконными обвинений азотной группы Ostchem в злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений.

По словам директора по коммуникациям Group DF Олега Арестархова, обвинения со стороны АМКУ предыдущего состава были построены на недостоверной информации и искаженных данных, поэтому они ожидали именно такого решения суда.

"Группа наших адвокатов в суде доказала, что АМКУ, вынося свое решение, не верно считал доли на рынке наших производителей и соответственно принял незаконное решение. В АМКУ не было законных оснований для того, чтобы сделать вывод о монопольном положении заводов "Остхем", и соответственно АМКУ не смог доказать в суде факт злоупотребления монопольным положением. Также в суде было показано, что при принятии своего решения АМКУ использовал необъективную информацию и очень субъективную аргументацию. Использовались методики и практики определения товарных, географических и временных границ рынка, которые не соответствуют и противоречат собственным методикам АМКУ и практикам антимонопольного ведомства ЕС. Такой вывод был также подтвержден ведущими международными экспертами в области конкурентного права, включая Руководителя Комитета по конкуренции Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)", - прокомментировал Игорь Гольченко, директор по GR Group DF.

Напомним, решение Антимонопольного комитета о злоупотреблении монопольным положением и принудительном разделении в июле было обжаловано адвокатами Ostchem в Киевском Хозяйственном суде Киева.

Незаконное решение против украинских компаний, входящих в Ostchem, было принято предыдущим составом АМКУ, который через фабрикацию дел против олигархов пытался избежать своей отставки.

3 июля 2020 Верховная рада проголосовала за отставку главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

В своей колонке для сайта Liga, Олег Арестархов сообщал о том, что решение о разделении украинского производителя удобрений активно и открыто лоббирует одна из аграрных ассоциаций, спекулирующая импортными удобрениями.

"Лоббисты не только пытаются решать вопросы во властных кабинетах, но и распространяют в медиа различные манипулятивные заявления с надуманными ценами на внутреннем рынке и "псевдоаналитикой", якобы доказывающей злоупотребление монополией", - говорилось в колонке.

Ostchem – холдинг, объединяющий химические заводы Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. Холдинг является лидером в Украине по производству азотных удобрений.