Кривонос отреагировал на свое увольнение из СНБО [ Редактировать ]
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с должности. Свое сообщение он опубликовал на странице в Facebook.
Кривонос, комментируя свое увольнение, вспомнил о законопроекте про территориальную оборону Украины.
"На сайте Верховной рады Украины есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" №4504 моего соавторства, зарегистрированный 16 декабря 2020 года. Но на сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал он.
Напомним, Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.
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