Зеленский уволил Кривоноса из СНБО [ Редактировать ]
Источник: Днепропетровская ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, он опубликован на его сайте.
Освободить Кривоноса Сергея Григорьевича от должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны Украины.
На днях в интервью изданию "НВ" полковник Сергей Кривонос обвинил нынешнего внештатного советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в том, что он "завел на минное поле группу снайперов", двое из которых погибли.
Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, - а каким взводом, какой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из "Десны", где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?.. Военный эксперт" - это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел. Его приглашали на эфиры, потому что приглашали тех, кто не был на войне.
Замсекретаря СНБО в интервью рассказал о людях, которые не пошли воевать "прикрывшись бумажками", а потом "всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины".
Совет национальной безопасности и обороны Украины - координационный орган при президенте Украины. Председателем СНБО является глава государства. Он же формирует персональный состав Совета.
В состав СНБО по должности входят: премьер-министр, министр обороны, председатель СБУ, главы МВД и МИД. Спикер Верховной Рады Украины не является членом СНБО, но может принимать участие в его заседаниях.
Членами СНБО могут быть руководители других центральных органов исполнительной власти.
Как сообщалось ранее, Сергей Кривонос заявил, что Украина не потянет вести войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму. Поэтому относительно Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций.
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