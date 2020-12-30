Люди ночуют на улицах: в Хорватии зафиксировали три новых землетрясения [ Редактировать ]
В Хорватии в среду утром произошли еще три землетрясения. Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Vecernji List.
Эпицентр первого землетрясения находился в 12 километрах на северо-запад от Сисака и залег на глубине 8 километров. Он стал ощутимым для жителей Петрини.
Еще одно землетрясение силой 4,8 балла произошло через полчаса, а затем было немного слабее - 3,9. После этого много граждан вышли на улицы Сисака.
После разрушительного землетрясения многие жители Петрине, Сисака и окрестностей провели ночь на улице, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и палатках.
Напомним, что с 1 декабря Хорватия закрыла границы для иностранцев, в том числе туристов.
Читайте также, на юге Мехико растет число жертв землетрясения. Так, стало известно, что в результате толчков обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок.
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