Землетрясение в Хорватие: глава МИД Украины выступил с заявлением [ Редактировать ]
Во вторник, 29 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования и заявил о поддержке Хорватии в связи с мощным землетрясением, произошедшее накануне. Об этом он написал в Twitter.
"Глубоко сочувствую нашим хорватским друзьям из-за мощного землетрясения в 6,3 балла с эпицентром близ города Петриня, который привел к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украина вместе с дружественной нам Хорватией", - заявил глава МИД.
Напомним, что с 1 декабря Хорватия закрыла границы для иностранцев, в том числе туристов.
Читайте также, на юге Мехико растет число жертв землетрясения. Так, стало известно, что в результате толчков обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок.
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