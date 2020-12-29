Во вторник, 29 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования и заявил о поддержке Хорватии в связи с мощным землетрясением, произошедшее накануне. Об этом он написал в Twitter.

"Глубоко сочувствую нашим хорватским друзьям из-за мощного землетрясения в 6,3 балла с эпицентром близ города Петриня, который привел к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украина вместе с дружественной нам Хорватией", - заявил глава МИД.

Напомним, что с 1 декабря Хорватия закрыла границы для иностранцев, в том числе туристов.

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