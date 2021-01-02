Украинцам, которые уходили на самоизоляции в связи с подозрением на COVID-19 - более 70 тысяч, государство уже оплатило больничные. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

Глава Минсоцполитики отметила, что возможность оформления такого больничного была инициативой Минсоцполитики.

Это была наша инициатива. Потому что когда мы начали рассматривать, как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и, чтобы дальше не шло, необходимо, чтобы этот человек изолировался. Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает

Лазебная отметила, что больничные по самоизоляции оформляются, как обычные больничные, и выплаты по ним начисляются в размере 50% от среднего дохода человека. Порядок этой процедуры есть на сайте Фонда социального страхования.

Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня болен в семье человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции

Также она добавила, что люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название – "больничный по самоизоляции".

Как ранее сообщалось, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут назначать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

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