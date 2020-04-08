Ученые из США смогли лабораторно вывести вирус, который способен блокировать клетки коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает журнал mBio.

По информации, генно-выведенный микроорганизм MERS может блокировать размножение клеток коронавируса и продуцирует имунный ответ организма на инфекцию.

Отмечается, что исследователи провели эксперименты на мышах и они закончились положительным результатом. Все животные смогли выжить после инфицирования коронавирусом и последующего введения MERS.

Кроме того, ученые говорят, что после такого эксперимента найти вакцину – это вопрос времени.

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