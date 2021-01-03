Ночь перед Рождеством: традиции и запреты Сочельника 6 января [ Редактировать ]
Рождество Христово - это важный религиозный праздник, но не менее значим Рождественский Сочельник. В ночь с 6 на 7 января необходимо соблюдать все традиции и обычаи праздника, чтобы в течение всего года получать поддержку Высших сил.
Для многих людей Рождественский Сочельник знаменателен тем, что именно в этот день завершается сорокадневный пост.
Традиции и обычаи Рождественского Сочельника 6 января
Самый главный обычай Сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий есть не должен. Когда-то появление Вифлеемской звезды возвестило о рождении Иисуса Христа, именно поэтому запрет на трапезу существует по сей день.
- После появления первой звезды вся семья может сесть за стол, но важно, чтобы на нем было не менее 12 блюд.
- В середине стола обязательно должна быть расположена кутья. Она символизирует жертвенность и пролитую кровь Божьего Сына.
- Горох традиционно подают в честь возрождения, или, как еще называют, Божьей Весны.
- Блюда из капусты считаются символом надежды.
- Также каждая хозяйка обязательно должна порадовать близких борщом, чтобы весь год они были сильными и здоровыми.
- Голубцы являются знаком любви к Царю Небесному.
- Жареная или печеная рыба символизировала веру в Богу и христианство.
- Чтобы весь год вас не покидали достаток и благополучие, на столе обязательно должны быть вареники с вашей любимой начинкой.
- Язычники в этот день готовили блины — это блюдо означало Солнце.
- Пироги и другая домашняя выпечка привлекает здоровье.
- Узвар, или рождественский компот, считается традиционным рождественским напитком. С его помощью вы очиститесь от зла и дурных мыслей.
Помимо 12 основных традиционных блюд вы можете приготовить что угодно. С давних времен хозяйки подают в качестве угощений 6 января холодец, мясные блюда и грибы.
Что можно делать в Рождественский сочельник 6 января
- Собраться всей семьей на праздничный ужин. Рождество принято встречать в кругу друзей и близких.
- Высматривать первую звезду. Перед ужином всей семьей выходили во двор, чтобы встретить первую зажегшуюся на небосводе звезду — считалось, что она являлась отблеском Вифлеемской и вестником скорого рождения Христа.
- Поставить в доме елку. Украшенное дерево — один из атрибутов рождественского дня. Верхушку елки украшали звездой, которая символизировала Вифлеемскую.
- Посетить церковь. В Сочельник после трапезы верующие отправлялись на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.
- Колядовать. Хотя праздничные колядки пришли к нам из времен дохристианских, церковь их не возбраняет. Юноши и девушки в старину ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева, открывшие колядующим двери, были обязаны их угостить.
Что нельзя делать в Рождественский сочельник 6 января
- Носить темную одежду. Встречать Рождество в черном — дурная примета. В этот день принято облачаться в светлую новую и чистую одежду.
- Ругаться и ссориться. Не следует громко выяснять отношения в столь радостный праздник.
- Заниматься домашними делами. В Сочельник дома должно быть чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка блюд к праздничному столу.
- Отказывать в гостеприимстве. В Сочельник принято привечать всех, даже незваных гостей. Верили, кто не откроет двери своего дома для путника и не угостит его, не будет счастлив весь год.
Погодные приметы 6 января
- Ясный день — к богатому урожаю летом.
- Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.
- Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.
- Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.
- Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С Рождеством связано множество примет и обычаев — им уделяли особое внимание. Считалось, что как пройдет Рождество — таким и год будет.
В этот день народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем.
В чистой квартире или доме в Новый год происходят счастливые и позитивные изменения.
Різдвяний заплив в історичному центрі Праги. Десятки людей занурилися в міську річку Влтава. Для плавців облаштували спеціальні доріжки на відстань 100, 300 та 750 метрів
Як Різдво західного обряду святкують на заході нашої країни? Чому саме у ці дні туристи намагаються потрапити у Львів? І чи вдається львів'янам поєднати різдвяний настрій з суворими карантинними вимогами?