Samsung на следующей неделе официально объявит о своей главной линейке флагманских телефонов 2021 года Galaxy. По слухам, это будут Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra, которые будут показаны 14 января.

Компания уже разослала приглашения на новое мероприятие Galaxy Unpacked. Слоган: "Добро пожаловать в Everyday Epic". Мероприятие начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ожидается, что компания анонсирует на мероприятии три новых смартфона – преемников прошлогодней линейки Galaxy S20: два смартфона S21 и S21 Plus и премиальный S21 Ultra.

Рендер Samsung Galaxy S21

Модель Ultra будет предлагать выдающиеся характеристики и новейшие камеры. Однако впервые в модельном ряде Galaxy S смартфоны получат поддержку стилуса S-Pen от Galaxy Note.

Модули камеры Samsung Galaxy S21

Какими смартфоны будут внешне, остается загадкой. Однако приоткрыть завесу тайн над смартфонами можно в небольшом предрелизном тизере, где видно расположение модулей фотокамеры в верхнем левом углу, которые напоминают Galaxy Note 20 Ultra внутри большой площадки.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung планировала прекратить выпуск линейки Galaxy Note. Однако позднее южнокорейский производитель опроверг этот слух, уверяя, что Galaxy Note будет производиться и дальше.

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